Motociclista morre ao perder controle e colidir contra poste

O motociclista Charles Honorato de Oliveira, de 52 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 28, após perder o controle do veículo e colidir contra um poste de iluminação no Conjunto Universitário, em Rio Branco.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima trafegava sentido bairro-centro numa moto modelo Crosser, de cor azul, quando bateu contra um poste às margens da rodovia.

Com o impacto, Charles bateu tórax e a cabeça contra o poste de ferro e depois foi ao chão. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada por populares. Socorristas prestaram os primeiros atendimentos, mas Charles não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local do acidente.

O corpo da vítima foi levado direto ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e o veículo removido por um guincho.