No Acre, mais quatro perfis de ataques são identificados e 3 adolescentes levados à delegacia

Nos dois últimos dias, mais quatro perfis de ataques foram identificados pela Polícia Civil do Acre. Três adolescentes suspeitos de criarem esses perfis de ataques foram conduzidos para a delegacia e responderão por atos criminais.

O caso foi descoberto durante medidas estratégicas para garantir a segurança no ambiente escolar. O delegado Saulo Macêdo, que atua em Manoel Urbano, participou de um encontro com a Polícia Militar e diretores e professores das escolas do município.

Durante a reunião foi mostrado dados da Operação Escola Segura, que ocorre em todo o país, além de orientações de segurança a serem adotadas por professores, pais e alunos.

“O encontro foi importante para divulgar os canais de denúncia adequados, em casos de eventuais situações de riscos, e tranquilizar a comunidade escolar, pois existe toda uma estrutura montada por parte da Segurança Pública que está acompanhando esse cenário”, informou o delegado Saulo.