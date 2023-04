Uma equipe de Rádio Patrulha do 8° Batalhão de Polícia Militar apreendeu na noite dessa quinta-feira, 20, uma arma de fogo na Zona Rural de Sena Madureira. Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

Os militares foram acionados para atender a ocorrência de ameaça no Ramal 25, e conseguiram apreender no local uma espingarda com munições. O adolescente, autor das ameaças, também foi apreendido no local.