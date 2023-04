Moradores do bairro Papouco em Rio Branco, dizem que Polícia Militar deixou de policiar a área

Moradores do bairro Papouco, em Rio Branco, têm reclamado da ausência da Polícia Militar na região. Em fevereiro, 1° Batalhão da Polícia Militar ocupou o bairro no contexto de uma operação contra sucatões clandestinos, e o policiamento deveria continuar.

No dia 28 de fevereiro, mais de 50 policiais saturaram o Papouco. Em entrevista ao ac24horas, o tenente-coronel Agleison, comandante do batalhão da área, disse que a partir daquele momento a polícia passaria a fazer rotineiramente patrulhamento a pé para coibir qualquer prática delituosa.

Hoje, no entanto, moradores da Rua Piauí – uma das entradas do bairro – disseram à reportagem que a presença constante da polícia só durou duas semanas. Pela forte presença do tráfico na região, nenhum dos entrevistados quis se identificar. “Depois de duas semanas eles vinham mas nem paravam mais, hoje às vezes não chegam nem até o fim da rua”, disse um morador de 70 anos.

“Quando começou a operação, a gente não via nem usuário passando, melhorou 100%. Agora que [a polícia] não vem mais, a noite parece um apocalipse zumbi, drogados ‘virando bixo’, gritando, batendo nos portões, está muito difícil morar aqui”, disse uma senhora de 40 anos.

Outra reclamação dos moradores é a respeito de furtos e roubos no bairro: “em outros bairros os próprios traficantes proíbem de roubar, aqui eles ficam é olhando”, disse um morador.

Ao ac24horas, a assessoria da Polícia Militar negou que a Operação Papouco tenha acabado, e disse que existem policiais especificamente escalados para patrulhamento da área.

Foto– Whidy Melo/ac24horas