Nasa anuncia astronautas da missão Artemis II; Pela 1ª vez terá um negro no espaço

Astronautas foram escolhidos pela Nasa para completar uma missão que definirá uma geração na órbita da lua, levando os humanos a uma profundidade maior no sistema solar do que foi alcançado em cinco décadas.

Os nomes foram revelados pela agência espacial norte-americana nesta segunda-feira (3). A lista inclui os astronautas: Christina Koch, Jeremy Hansen, Victor Glover e Reid Wiseman.

Christina Koch, 44, é uma veterana de seis caminhadas espaciais. Ela detém o recorde de voo espacial mais longo de uma mulher, com um total de 328 dias no espaço. Christina também é uma engenheira elétrica que ajudou a desenvolver instrumentos científicos para várias missões da Nasa. Ela também passou um ano no Polo Sul, uma estada árdua que pode muito bem prepará-la para a intensidade de uma missão lunar.

Jeremy Hansen foi selecionado para ser astronauta há quase 14 anos, mas ainda está esperando por sua primeira missão de voo. O piloto de caça de 47 anos se tornou recentemente o primeiro canadense a ser encarregado do treinamento de uma nova classe de astronautas da Nasa.

Victor Glover, um aviador naval de 46 anos que voltou à Terra de seu primeiro voo espacial em 2021, depois de pilotar o segundo voo tripulado da espaçonave Crew Dragon da SpaceX e passar quase seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional. O veterano de quatro caminhadas espaciais obteve um mestrado em engenharia enquanto trabalhava como piloto de testes.

Reid Wiseman serviu como Engenheiro de Voo a bordo da Estação Espacial Internacional para a Expedição 41 de maio a novembro de 2014. Durante a missão de 165 dias, Reid e seus companheiros de tripulação completaram mais de 300 experimentos científicos em áreas como fisiologia humana, medicina, ciências físicas e astrofísica.

Programada para ser lançada em 2024, a Artemis II será a primeira missão tripulada do programa a orbitar a lua, voando mais longe no espaço do que qualquer ser humano desde o programa Apollo.

A missão abrirá o caminho para a tripulação do Artemis III caminhar na lua em 2025, tudo a bordo do foguete mais poderoso do mundo e a um preço que chegará a US$ 100 bilhões.

Mais representatividade no espaço

Anteriormente, a Nasa se comprometeu a selecionar uma tripulação com diversidade racial, de gênero e profissional. Esses critérios não têm sido historicamente o caso de missões de alto perfil.

Voltando à era de Gêmeos, os astronautas selecionados para as missões tripuladas inaugurais eram apenas brancos e do sexo masculino, e normalmente vinham de um histórico como piloto de teste militar – um perfil notavelmente caracterizado no livro de 1979 “The Right Stuff” de Tom Wolfe.

Isso aconteceu durante o mais recente voo tripulado inaugural da Nasa, da cápsula Crew Dragon da SpaceX para a Estação Espacial Internacional em 2020, que incluiu os ex-pilotos de teste militares Bob Behnken e Doug Hurley.

O que vem a seguir para Artemis

A missão Artemis II se baseará na Artemis I, uma missão de teste não tripulada que enviou a cápsula Orion da Nasa em uma viagem de 1,4 milhão de milhas para dar uma volta na lua, concluída em dezembro. A agência espacial considerou a missão um sucesso e ainda está trabalhando para revisar todos os dados coletados.

Se tudo correr conforme o planejado, o Artemis II decolará por volta de novembro de 2024. Os membros da tripulação, presos dentro da espaçonave Orion, serão lançados no topo de um foguete do Sistema de Lançamento Espacial desenvolvido pela Nasa do Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

Estima-se que a jornada dure cerca de 10 dias e enviará a tripulação para além da lua, potencialmente mais longe do que qualquer ser humano já viajou na história, embora a distância exata ainda não tenha sido determinada.

A “distância exata além da lua dependerá do dia da decolagem e da distância relativa da lua à Terra no momento da missão”, disse a porta-voz da Nasa, Kathryn Hambleton, por e-mail.

Depois de circular a lua, a espaçonave retornará à Terra para um pouso no Oceano Pacífico.

Espera-se que Artemis II abra caminho para a missão Artemis III no final desta década, que a Nasa prometeu colocar a primeira mulher e pessoa não branca na superfície lunar. Também marcará a primeira vez que os humanos pousaram na lua desde que o programa Apollo terminou em 1972.

Espera-se que a missão Artemis III decole ainda nesta década. Mas grande parte da tecnologia que a missão exigirá, incluindo trajes espaciais para caminhar na lua e um módulo lunar para transportar os astronautas até a superfície da lua, ainda está em desenvolvimento.

A Nasa tem como meta uma data de lançamento de 2025 para Artemis III, embora o inspetor-geral da agência espacial já tenha dito que os atrasos provavelmente levarão a missão para 2026 ou mais tarde.