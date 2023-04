DPE/AC lança cartilha de direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista

Fazendo parte da campanha da DPE, “Autismo- conhecer os direitos dos autistas é uma peça necessária”, a cartilha apresenta um guia com as possibilidades previstas em lei para o público autista, no âmbito federal, estadual e municipal com ênfase no município de Rio Branco.

O material informativo é fruto de uma pesquisa monográfica do curso de Direito da Universidade Federal do Acre (Ufac), realizada pelo especialista Raphael Batista da Silva com orientação do Prof. Dr. Francisco Raimundo Neto.

A Defensora-geral do Estado, Simone Santiago ressalta sobre a importância da discussão da temática para promover o acesso e a garantia dos direitos das pessoas com TEA.

“Debater essa temática é de extrema importância, assim como, promover a inclusão, conscientização e disseminação dos conhecimentos sobre o Autismo. É dever de todos construir uma sociedade inclusiva e acessível, onde pessoas com autismo e outras deficiências tenham oportunidades iguais e acesso aos seus direitos”, ressaltou a defensora pública.

Acesse a cartilha no link:

https://defensoria.ac.def.br/ revistasDigitais/Autismo__ Cartilha_De_Direitos?fbclid= PAAaZOGynKAMFYl9zfudQ36u7p1glw zyvf1IDz38tToomsti-ZIrf6_Qj1_ 7c_7c