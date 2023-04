Justiça de Minas determina que Janones indenize Nikolas Ferreira por danos morais

De acordo com a decisão do juiz Flávio Catapani, no dia 19 de abril deste ano, uma publicação de Janones contra Ferreira em seu perfil no Twitter teve caráter “difamatório”. De acordo com ele, houve divulgação de informações falsas na internet.

“Infere-se que o promovido, vem, reiteradamente, veiculando em suas redes sociais (…) Fake News contra o promovente, com conteúdo injurioso, adjetivando-o de ‘pedófilo’ no intuito de macular a honra e principalmente o decoro deste, perante as pessoas que utilizam daquela comunidade virtual. De igual modo, em outra postagem, o requerido perpetra a absurda e absolutamente falaciosa informação, a qual possui cunho difamatório, de que o requerente responde a processo por crimes contra a dignidade sexual”, destaca a decisão.

O g1 entrou em contato com o deputado André Janones, mas ainda não houve resposta.