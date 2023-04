Homem tem surto psicótico, tenta matar vizinhos, mas acaba sendo espancado no bairro 06 de Agosto

Eli Israel Barros dos Santos de 40 anos, sofreu um surto psicotico na noite desta terça-feira, 18, na rua onde reside ,no bairro 06 de Agosto, quando de posse de duas facas ameaçava matar vizinhos e se matar.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas chegando no local, encontrou o homem transtornado e a Polícia Militar foi acionada, mas antes da guarnição chegar, Eli se trancou dentro de casa, impossibilitando a ação policial e do SAMU.

Segundo informações , tão logo as equipes de socorro e segurança saíram do local, populares conseguiram deter o homem em surto e ainda o espancaram. Bastante machucado, Eli conseguiu fugir da fúria da população e correu até a Delegacia do bairro Cadeia Velha onde pediu socorro.

Uma equipe do SAMU foi acionada e o encaminhou a Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Segundo Distrito.