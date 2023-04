Rio Branco x Atlético Acreano entram em campo às 18h desta quarta-feira (19)

O hexagonal final do Campeonato Acreano 2023 prossegue nesta quarta-feira (19) com rodada dupla no estádio Florestão. Os dois jogos serão válidos pela segunda rodada: São Francisco x Humaitá (16h) e Rio Branco x Atlético Acreano (18h).

No jogo de fundo, às 18h, as equipes do Rio Branco e do Atlético Acreano entram em campo brigando pela liderança. Os dois times somam três pontos ganhos e dividem a liderança do primeiro turno. O vencedor do clássico não seguirá na liderança, mas dará passo importante pelo título e, também, por calendário amplo na próxima temporada.

No time celeste, o técnico Márcio Figueiredo (Faísca) para a partida não poderá contar com o experiente meia Ciel. O atleta acabou expulso no finalzinho do jogo contra o Independência e desfalca o Galo Carijó no clássico contra o Rio Branco.

Na manhã desta terça-feira (18), no campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), o técnico Faísca fez os últimos ajustes na equipe. O lateral esquerdo Sidney, ex-Guaporé-RO, pode ser a novidade na escalação do time celeste. O atleta aguarda pela regularização para substituir no meio-campo o experiente Ciel, expulso na vitória contra o Tricolor do Marinho Monte. O comandante do Galo Carijó deve mandar a campo, para encarar o Rio Branco-AC, a base da equipe que enfrentou o Independência, formada por: Evandrizio; Cássio, TK, Leandro Bahia e Eric Silva; Ícaro, Arlen e Sidney (Marllon ou Jeffinho); Tiririca, Ismael e Juninho.

No Rio Branco, o técnico Ulisses Torres comandou um treino tático na tarde dessa terça (18), no José de Melo, visando ajustar a equipe para o clássico contra o Galo Carijó. Torres explicou na imprensa que trabalha para que sua equipe possa evoluir no aspecto tático para evitar erros cometidos durante a competição.

Com uma lesão no tornozelo direito, o lateral esquerdo Querobino pode ser a baixa do time estrelado para o clássico.