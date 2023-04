Galvez e São Francisco brigam pela liderança do grupo B do Campeonato Acreano 2023

Galvez e São Francisco vão a campo neste sábado (8) brigando pela liderança do grupo B Campeonato do Acreano 2023. O duelo será válido pela última rodada do primeiro turno do estadual e um empate garante o clube católico na ponta da tabela.

Mesmo com o Imperador Galvez já garantindo no returno, o técnico Kinho Brito não pretende poupar os titulares e o objetivo, segundo ele, de usar força máxima do elenco é para que a equipe siga evoluindo. “No Campeonato Acreano são poucos jogos e cada jogo a gente tem que enxergar como mais uma oportunidade de dar conjunto, dar ritmo e é isso que a gente pensa em relação a esse jogo”, comentou ao ge o técnico Kinho Brito.

Na tarde dessa sexta (7), no CT Forte Imperador, o técnico Kinho Brito faz os últimos ajustes no time imperialista, vice-líder da chave, com 7 pontos, dois a menos que o clube católico.

São Francisco terá uma baixa

Na equipe católica, o técnico Erismeu Silva terá o desfalque do volante Ker. O atleta foi expulso na vitória sobre o Atlético-AC, na rodada anterior. Para o lugar, o treinador tem como opções Jojô e Baby.

Mesmo classificado para a segunda fase, o técnico católico pretende não poupar nenhum jogador. A ideia será aproveitar a partida para ajustar ainda mais equipe para sequência do estadual.