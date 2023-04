Atlético Acreano x Náuas duelam por vaga no returno neste sábado (8), no Florestão

Náuas e Atlético Acreano fazem neste sábado (8), a partir das 15h, no estádio Florestão, duelo decisivo por uma vaga na próxima fase do Campeonato Acreano 2023. O time celeste entra em campo necessitando de um simples empate para carimbar a sua classificação e, para o Cacique do Juruá, somente a vitória interessa.

No Náuas, o técnico Zacarias Lopes perdeu dois titulares para o confronto. O goleiro Eduardo e o meia Dudu receberam proposta de fora do estado e resolveram deixar o clube em comum acordo com a direção do Cacique. Com isso, o goleiro Everton e o meia Tuta serão os substitutos, respectivamente.

Com a necessidade de vencer o confronto, o técnico Zacarias Lopes promete um time com linhas altas para buscar o resultado e o provável time será: Everton; Jordan, Marcelo, Daniel Matheus e Diego; Carlos Eduardo, Ranan, Eduardo Miguel, Amarildo, Deghié e André.

No Galo Carijó, o técnico Márcio Figueiredo, o Faísca, perde para o confronto o zagueiro Ricardo. O atleta sofreu uma lesão no joelho e não vai para o jogo. Outra dúvida para o duelo é o volante Ícaro, esse fortemente gripado, mas deve ir pro jogo. O provável time celeste para encarar o Náuas será: Ediquely; Luiz Gustavo, Ícaro, Leandro Bahia, Louhan, Erik, Marllon, Jefinho, Tiririca, Ciel e Juninho.

Faísca quer um Galo Carijó ligado em campo e prega erro zero para sair classificado e acredita que qualquer vacilo, seja do time celeste ou do adversário, pode ser fundamental para o resultado da partida.