Caso Nayara: arma foi encontrada a uma distância aproximada de um metro das mãos da influenciadora

Uma fonte que atendeu a ocorrência em que a cantora e influenciadora digital Nayara Vilela foi encontrada morta em casa, na noite desta segunda-feira (24), disse que a arma não foi encontrada nas mãos da vítima.

A arma, uma pistola de propriedade do empresário Tarcísio do Som – marido de Nayara, foi encontrada por agentes de polícia a uma distância aproximada de um metro das mãos da cantora.

Antes de ser encontrada morta, a cantora e influenciadora de 32 anos, com carreira consolidada na noite acreana, foi gravada pelo marido apontando uma pistola contra a própria cabeça. Neste vídeo, o qual o ac24horas não vai exibir, Nayara é chamada pelo marido de “donzela”: “olha aí a donzela […] ainda bem que eu estou gravando, tu que vai tirar tua vida […] deixa o mundo criar teu filho”. Com o dedo no gatilho, Nayara Vilela pede que o marido se afaste.

Em outros vídeos gravados por Nayara momentos antes de morrer, ela fala que se arrepende de ter tirado o esposo da família. A cantora também diz que seu casamento é uma fachada e que está cansada de se sentir um peso para todos.

Versão do marido

Tarcísio do Som foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, no segundo distrito de Rio Branco, e ouvido pela delegada Carla Fabíola na condição de testemunha, segundo uma outra fonte policial.

De acordo com a versão dada por Tarcísio a policiais que atenderam a ocorrência, após uma discussão do casal, Nayara teria atirado contra o próprio peito.

O caso agora deve ser encaminhado para a delegacia da área.

O CVV – Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone (188), e-mail e chat 24 horas todos os dias. Acesse: https://www.cvv.org.br/.