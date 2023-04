Aviso de incêndio mobiliza bombeiros no centro da capital

Uma ocorrência de princípio de incêndio foi registrada na manhã deste sábado, 29, na loja Marisa, no centro de Rio Branco.

O corpo de bombeiros foi acionado para atender o suposto incêndio que, segundo as informações preliminares, já produzia fumaça. Uma viatura de incêndio e outra de salvamento foram deslocadas ao local, na Av. Getúlio Vargas, onde bombeiros constataram que não havia fogo.

De acordo com um militar, uma condensadora de ar-condicionado estava com um vazamento de gás comprimido, o que passava a impressão de que uma fumaça densa estava saindo da condensadora. Os bombeiros então desligaram o ar condicionado, fechando o vazamento do gás até que a loja providencie o conserto.

O funcionamento da loja não foi afetado.