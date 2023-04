Quase de 60 quilos de cocaína são apreendidos em rio do Acre

Polícias Militar, Civil e Federal apreenderam neste sábado, 29, no município de Rodrigues Alves, mais de 59 quilos de oxidado de cocaína. Um homem de 27 anos foi preso.

Durante patrulhamento fluvial, a equipe realizou a abordagem a um cidadão que estaria descendo o leito do rio em uma canoa. Durante a busca foi encontrado 59 quilos e 100 gramas de oxidado de cocaína.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado a Delegacia da Polícia Federal do município de Cruzeiro do Sul, para as medidas cabíveis ao fato.