Rede Mercale inaugura quinta loja na Leblon com 300 produtos em oferta

A rede de supermercados Mercale inaugurou nesta manhã, 29, sua mais nova loja em Rio Branco. Localizado na rua Leblon, no bairro Ivete Vargas, o empreendimento emprega diretamente quase 70 pessoas. A abertura do estabelecimento recebeu grande público, que comemorou o conforto e variedade de produtos.

De acordo com o empresário Luciano Gurgel, sócio-proprietário do Mercale, a loja da rua Leblon foi planejada para atender a população da região oferecendo variedade e qualidade nos produtos. “Nossos preços são diferenciados, o preço baixo é um compromisso com o cliente. É uma loja que veio para fazer parte do dia a dia da população”, disse.

Murilo Leite, também sócio, destacou que é essa é a quinta loja da rede: “estamos felizes porque além de todo serviço prestado, mix de produtos, estamos empregando quase 70 pessoas que já se juntam aos 1000 colaboradores de toda a rede Mercale”.

O Mercale da rua Leblon possui uma grande variedade de produtos, uma adega com produtos especiais, e uma praça de frios de grande porte. Conta também com espaço dedicado a cortes de carne especiais, peixaria, espaço do sushi e uma rotisseria sortida.

Nesta inauguração, o Mercale disponibilizou 300 produtos com preços promocionais exclusivos.