Casas são interditadas após cheia em Brasileia

Pelos menos 21 residências atingidas pelas águas do Rio Acre durante a alagação em Brasileia, na fronteira com a Bolívia, foram interditadas pela Defesa Civil do município, que vem fazendo um levantamento em toda área atingida pela cheia.

Esse número pode até dobrar ao final dos trabalhos. As famílias prejudicadas serão beneficiadas inicialmente com o aluguel social. Um loteamento com terrenos para beneficiar as pessoas que perderam suas casas na alagação também está entre os planos da prefeita Fernanda Souza Hassen.

De acordo com o Tenente Sandro, Coordenador da Defesa Civil Municipal, o trabalho vem sendo feito de forma criteriosa, com a participação do Corpo de Bombeiros e um engenheiro especialista da prefeitura. “Estamos interditando as residências que estão realmente colapsadas, não dando mais condições de moradia”, comentou o coordenador.

A maioria das residências interditadas tem como causa o desbarrancamento. Inicialmente, todos estão sendo orientados a não entrar nos imóveis. A maioria dos desabrigados está com familiares ou em abrigos da prefeitura. Tem também os que já ocuparam as casas e não querem sair. “A orientação é que saiam para um local seguro”, disse o oficial.