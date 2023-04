Assaltante é preso após idoso morrer de infarto no Acre

Josivan da Silva Cunha, que estava na condição de foragido, foi preso por Investigadores da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. Ele e o cúmplice, Lourenço Ribeiro de Lima, foram julgados na semana passada pelo Juízo da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco e condenados a 33 anos, 8 meses de 10 dias, cada um, por crime de latrocínio durante o qual causaram a morte do idoso com deficiência mental João Lima Cavalcante, de 69 anos.

Na noite do dia 22 de novembro de 2029, Josivan e Lourenço Ribeiro estavam armados e sob efeito de drogas invadiram uma casa da Rua Vitória, no bairro Recanto dos Buritis, e renderam quatro pessoas da família, que foram amarradas. O idoso chegou a ser amordaçado e preso em um banheiro.

Os bandidos fugiram levando uma caminhonete S-10, uma moto Biz, 2 televisões e outros objetos. As demais pessoas perceberam que o idoso estava morto. O exame cadavérico contatou que João Lima não suportou a pressão exercida pelos assaltantes e morreu em circunstâncias de um infanto fulminante. O segundo envolvido, Lourenço Ribeiro de Lima, continua na condição de foragido e sendo procurado na cidade.