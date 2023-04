OCA Móvel percorre abrigos de Rio Branco para auxiliar cidadãos atingidos pela alagação

Grande parte da população acreana que foi atingida pelas enxurradas e alagações vem sofrendo com a perda dos imóveis, móveis e documentos. Tendo em vista que muitos cidadãos deverão buscar a emissão da segunda via da sua documentação, a Organização em Centros de Atendimento (OCA), por meio da OCA Móvel, está prestando assistência às famílias dos 24 abrigos sob responsabilidade do Estado, em Rio Branco.

A unidade móvel irá atender os cidadãos nos abrigos, com informações sobre segunda via de documentação, orientações sobre aplicativos de documentos digitais e emissão da segunda via do CPF, título de eleitor e demais documentos que podem ser impressos instantaneamente.

Para a jovem Bruna Gomes, de 26 anos, uma das atingidas pela alagação, é importante ter uma equipe para auxiliar na busca pelos novos documentos diante de tantas preocupações no momento. “Eu consegui pegar a segunda via do meu CPF, carteira de trabalho e meu título de eleitor só aqui no abrigo, com ajuda da OCA Móvel. Já me ajudou bastante, sem precisar me deslocar com meus dois filhos”, afirma.

O objetivo da OCA Móvel é entregar um atendimento com qualidade e conforto, e aproximar o cidadão da Central, levando mais de 80 tipos de serviços aos bairros da capital e também aos municípios do Acre. Diante do cenário atual, agora os serviços foram especialmente adaptados para ajudar a população.

“Buscando diminuir um pouco dos tantos prejuízos sofridos, tentamos nos antecipar e oferecer um serviço prioritário para as pessoas que estão nos abrigos. Temos visitado diariamente as escolas e ajudado todos com serviços e orientações diversas sobre documentação e alguns tipos de benefícios”, relata a diretora da OCA, Francisca Brito.