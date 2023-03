Vídeo: colisão entre carros detona fachada de cartório de Registros em Rio Branco

Um acidente envolvendo dois veículos no bairro Bosque, em Rio Branco, terminou destruindo parcialmente a fachada do Cartório de Registros de Títulos de de Pessoas Jurídicas, na Rua Silvestre Coelho, próximo ao Fricarnes Steakhouse, na manhã deste sábado, 11.

Um veículo cor vinho Honda CRV passava pelo cruzamento da rua Silvestre Coelho com a Rua Alexandre Lopes, quando foi atingido na lateral por um carro branco ainda não identificado. Com o impacto, o motorista perdeu o controle da direção do carro Honda e acabou colidindo contra o cartório. Ninguém ficou ferido. Apenas danos materiais foram registrados.

As imagens do acidente foram disponibilizadas pelo cartório em sua página no Instagram, sem maiores detalhes.