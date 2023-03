Imagem forte: criança de 8 anos filma o próprio pai espancando a mãe no Acre

Um vídeo de pouco mais de 5 minutos começou a circular nas redes sociais neste sábado, 11. A filmagem mostra uma menina de apenas 8 anos gravando o seu próprio pai, identificado como Antônio Tota, de 50 anos, agredindo a sua mãe, Camila dos Santos Lima, de 35 anos, em cima da cama. A mulher também agride o homem, mas devido ter menos força, ela acaba sendo vencida e apanha.

A agressão teria ocorrido na última sexta-feira, 10, na chácara do agressor, localizada na Estrada do Barro Vermelho, no KM 10, após o presídio Francisco de Oliveira Conde, e só teria vindo a tona quando um dos irmãos da vítima teve acesso ao celular de adolescente que trocava mensagens com a criança e viu o vídeo. Imediatamente esse familiar foi à Delegacia registrar um Boletim de Ocorrência. O caso deve ser registrado na Delegacia da Mulher na próxima segunda-feira, 13.

O Ecos da Notícia apurou que existem vários vídeos em poder da família que mostraria uma sequência de agressões contra a mulher. Ela teria problemas psicológicos e um dos irmãos dela informou à reportagem que até então os parentes pensavam que Tota cuidava bem dela, o que o vídeo mostra o contrário.

Apesar da denúncia, Camila ainda estaria sob o poder de influência do agressor pois ainda não teria sido retirada da casa por causa da forte chuva que atinge a região e a localidade ser de difícil acesso, via um ramal.

A reportagem apurou que nenhuma viatura da Polícia Militar teria ido à região verificar a situação da vítima após denúncia do irmão.