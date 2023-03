“Quem não deve, não teme”, diz governador Gladson Cameli sobre nova Operação Ptolomeu

De volta ao Acre após alguns dias em Brasília, o governador Gladson Cameli (Progressistas) usou as redes sociais neste sábado, 11, para falar pela primeira vez após a deflagração da 3° fase da Operação Pitolomeu na última quinta-feira, 9.

De acordo com o chefe do executivo acreano, é dever do gestor público dar explicações sobre os fatos ocorridos no governo. Segundo ele, há mais de um ano vem se defendendo das acusações proferidas pela justiça. “A justiça

Todos sabem que a justiça tem o seu tempo. Como acesso na justiça, mais uma vez, me coloquei e abri o governo à disposição das autoridades. Todo homem público tem a obrigação de prestar contas ao povo”, declarou.

Cameli disse ainda que está tranquilo e garantiu que não deverá decepcionar a confiança do povo acreano depositado nas urnas em outubro do ano passado. “Quem não deve não teme e sigo trabalhando para melhorar a vida do povo”, encerrou.



