Rio Tarauacá ultrapassa cota de transbordamento e residências são atingidas por cheia

O Rio Tarauacá, que corta a cidade de mesmo nome no Acre, ultrapassou a cota de transbordamento durante o final de semana.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio na manhã desta segunda-feira, 12, é de 9,82m. A cota de transbordamento é de 9,5m.

Com a cheia, cerca de 6 ruas do município foram atingidas pela água do rio, mas não houve ainda registro de desabrigados.

A preocupação da Defesa Civil é que o rio apresentava cheia na região do município do Jordão e a força da água deve chegar até Tarauacá, o que pode contribuir para a elevação ainda maior do nível. “Lá tá subindo bastante e quando essa água chegar por aqui pode ser que aconteça um transbordamento ainda maior”, afirma Daniel Silva, gerente administrativo da Defesa Civil em Tarauacá.