Colombianos são presos com faca e maconha em rodovia do Acre

Dois estrangeiros foram presos neste sábado (11) por entrarem ilegalmente no Acre e também por portarem uma faca e droga. Eles foram parados no km 115 da BR-364, em Rio Branco, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-AC) durante fiscalização.

Durante a abordagem, os imigrantes se apresentaram como peruanos e, agitados, apresentaram versões diferentes sobre a entrada no Brasil. A equipe policial fez uma revista nos estrangeiros e com um deles achou uma faca e maconha dentro da mochila. O imigrante afirmou que a arma seria para se defender porque já tinha sido assaltado no Peru e a droga era para consumo.

Ainda segundo a PRF-AC, nenhum dos homens possuía a documentação que comprovasse a entrada legal deles no país. Um dos rapazes apresentou um documento nacional da Colômbia e o outro um boletim da Polícia Peruana comprovando o roubo no país vizinho.

Ambos confirmaram que eram da Colômbia e que queriam ir para São Paulo assistir uma partida de futebol, mas estavam sem dinheiro. O estrangeiro que estava com a faca confessou que já tinha sido preso em Cali, na Colômbia, por briga contra torcida rival de um time de futebol.

Os dois foram levados à Sede da Polícia Federal (PF-AC) para que pudessem regularizar a situação no país. Ao saber que seriam levados para a polícia, os dois estrangeiros ficaram nervosos e tentaram fugir. Com isso, a PRF-AC disse que foi necessário detê-los.