Lula escolhe nova superintendente da PRF no Acre: Liege Vieira

O governo federal publicou no “Diário Oficial da União” desta segunda-feira (13) a nomeação dos novos superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos 26 estados e no Distrito Federal. Os ocupantes anteriores dos cargos tinham sido exonerados em 19 de janeiro, e parte dos novos diretores já vinha atuando na função de forma interina.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou todos os comandos regionais da PRF e deve trocar, também, todos os superintendentes locais da Polícia Federal.

Durante o governo anterior, o então presidente Jair Bolsonaro manteve uma relação de proximidade com a cúpula da PF e da PRF e, com frequência, foi acusado pela oposição de aparelhar as corporações e fazer alterações nos comandos das equipes para driblar investigações.

No segundo turno das eleições, a PRF chegou a descumprir ordens do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para manter fiscalizações de transporte de eleitores – as ações foram vistas como uma tentativa de atrapalhar a chegada das pessoas aos locais de votação.

O novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira, falou à GloboNews em fevereiro sobre os trabalhos da corporação. Veja no vídeo abaixo:

As nomeações são assinadas pelo secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Cappelli. Veja abaixo a lista dos novos superintendentes regionais:

Acre: Liege Lorenzett Vieira

Alagoas: Juliano Quintella Malta Lessa

Amapá: Klebson Sampaio do Nascimento

Amazonas: Benjamin Affonso Neto

Bahia: Vagner Gomes da Silva

Ceará: Flavio Antonio Holanda e Silva

Distrito Federal: Igor de Carvalho Ramos

Espírito Santo: Wermeson Mario Pestana

Goiás: Tiago de Almeida Queiroz

Maranhão: Francinácio Morais Medeiros

Mato Grosso: Kellen Arthur Preza Nogueira

Mato Grosso do Sul: João Paulo Pinheiro Bueno

Minas Gerais: Fabio Henrique Silva Jardim

Pará: Cassiano Hilário Ribeiro Filho

Paraíba: Pedro Ivo Nogueira Loureiro

Paraná: Fernando Cesar Borba de Oliveira

Pernambuco: Alexandre Rodrigues da Silva

Piauí: Bruno Ribeiro Dias

Rio de Janeiro: Vitor Almada da Costa

Rio Grande do Norte: Pericles Venancio dos Santos

Rio Grande do Sul: Anderson Nunes dos Santos

Rondônia: Luciana da Silva Alves

Roraima: Marcelo Aguiar da Silva

Santa Catarina: Manoel Fernandes Bitencourt

São Paulo: Edson Jose Almeida Junior

Sergipe: Vladimir Cardoso Hilário

Tocantins: Alonso Mata Trindade