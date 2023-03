Assaltante baleado pela PM morre no Pronto-Socorro

O assaltante Edy Carlos Teles do Nascimento, de 46 anos, que foi ferido a tiros durante uma perseguição policial que ocorreu na noite do último sábado, 11, morreu na tarde deste domingo, 12, na Unidade de Tratamento Intensivo do Pronto-Socorro de Rio Branco.

De acordo com a Polícia Militar, Edy Carlos e mais três pessoas foram presos na noite deste sábado, 11, após roubar um motoboy que fazia entregas no bairro Aviário, em Rio Branco. Os bandidos teriam sido perseguidos pela Polícia Militar e foram interceptados a tiros na rua Adolfo Barbosa Leite, no Bairro Quinze, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Dois foram baleados e levados ao Pronto-Socorro e outros dois foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes.

Entre os criminosos estava uma mulher. A quadrilha armada utilizava uma carro Celta vermelho quando abordaram o motoboy e roubaram o celular, a carteira da vítima e chave da motocicleta.

A Polícia Militar apreendeu duas armas de fogo usadas para cometer roubo e uma arma de brinquedo.