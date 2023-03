Pronto-Socorro de RB abrirá mais 15 leitos de internação

Está previsto para a próxima quarta-feira, 22 de março, a entrega das obras de manutenção predial, que estão sendo realizadas no terceiro andar, do novo prédio do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Com a conclusão, será possível inicialmente a abertura de mais 15 leitos de internação, podendo ser expandidos para 30 conforme a necessidade. O secretário da pasta, Pedro Pascoal, esteve em visita às obras na tarde deste sábado, 18.

“Estamos prestes a entrar no período sazonal de doenças respiratórias e já estamos reforçando nossas estruturas para receber possíveis pacientes. A conclusão das obras estava no nosso plano de ação dos 100 dias e na próxima semana já poderemos fazer a entrega”, frisou o gestor.

O Pronto-Socorro de Rio Branco é a maior porta de entrada dos casos de urgência e emergência do estado, sendo referência para o atendimento de pacientes advindos de municípios, estados e países vizinhos. A reorganização do fluxo de atendimento, melhorias dos serviços e reestruturação do prédio é uma das principais prioridades nessa gestão.