Atlético-AC abre o placar, mas cede o empate para o Galvez

Com um gol assinalado nos acréscimos, o Galvez conseguiu arrancar na tarde e noite deste sábado (18), no estádio Florestão, um empate contra o Atlético-AC por 1 a 1, no clássico da terceira rodada do grupo B do Campeonato Acreano 2023. O Galo Carijó abriu o marcado ainda no primeiro tempo com gol de Marllon, em cobrança de pênalti aos 30 minutos. O Imperador Galvez persistiu pela igualdade no placar e deixou tudo igualar no marcador aos 51 minutos do segundo tempo, através de Pedro Henrique.

Como fica

Com o empate deste sábado (18), por 1 a 1, as equipes do Galo Carijó e Imperador Galvez dividem a segunda posição do grupo B do Campeonato Acreano. Com o ponto somado, o time imperialista somou quatro pontos ganhos, mesma pontuação do Atlético, mas fica na segunda posição pelos critérios técnicos de gols marcados. Náuas e Vasco da Gama seguem dividindo a última posição da chave sem nenhum ponto somado.

Próximos jogos

Na vice-liderança do grupo B, o Galvez retorna a campo somente dia 1º de abril para encarar o lanterna Vasco da Gama, às 15h, no estádio Florestão. Já o Atlético Acreano ganha uma folga de dez dias na tabela de jogos, retornando a campo somente dia 28 de março para encarar o São Francisco. O duelo será no estádio Florestão, às 19h.

Jogo

Atlético e Galvez fizeram um jogo de muita marcação e poucas chances de gols na primeira parte do jogo. Numa jogada rápida pelo lado esquerdo da defesa imperialista, o zagueiro Dudu parou o atacante celeste Tiririca com falta na grande área. O árbitro Fábio Santos marcou a penalidade. O meia Marllon cobrou bem e abriu o placar a favor do Atlético-AC, aos 30 minutos.

O Imperador assustou a defesa celeste quatro minutos depois. Pedro Henrique tentou duas conclusões, mas a bola ficou na defesa atleticana.

Na etapa complementa, o Galo Carijó baixou suas linhas e passou a jogar nos contra-ataques. Por outro lado, o Galvez pressionava na busca do empate, mas esbarrava na fechada defesa celeste.

O empate imperialista poderia ter saído dos pés de Thallis ou ainda do cabeceou de John, mas o grito de gol saiu somente nos acréscimos, aos 51 minutos, após bola parada de Radames para cabeceou de Pedro Henrique para a rede celeste.

Súmula

Galvez 1 x 1 Atlético

Local: Florestão, às 17h

Data: 18/03/2023

Árbitro: Fábio Santos

Assistentes: Rener Santos e Antônio Neilson

Público: 317 pagantes

Renda: R$ 3.320,00

Gols: Marllon (Atlético) e Pedro Henrique (Galvez)

Cartões amarelos: Radames, Neto, Mamude (Galvez); Juninho, Marquinhos, Ícaro, Jefinho (Atlético)

Galvez: Rikelmo; Hiago, Jô, Dudu, Henry (Jairo); Neto (Mamude), Lima (Adriano Bolívia) e Pedro; Radames, Rômulo (Thallis) e Luís (John). Técnico: Kinho Brito

Atlético-AC: Ediquely; Cássio, Ícaro, Léo Bahia e Eric; Marquinhos (Jefinho), Ricardo, Marllon (Renan Plácido) e Ciel; Juninho e Tiririca (Bolt). Técnico: Márcio Figueiredo (Faísca).