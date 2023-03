Feto é encontrado dentro de veículo de motorista de aplicativo em Rio Branco

Um feto de cerca de 20 semanas foi encontrado dentro de um carro de aplicativo na tarde deste domingo, 19, na rua José Pinho no Bairro Jardim de Alah em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motorista recebeu uma corrida por volta das 20h40min do sabado, dia 18, para pegar uma passageira na rua Almirante Barbosa, no bairro Bosque, com destino a maternidade Barbara Heliodora, mulher entrou no veículo sentido muitas dores na região abdominal e foi deixada na maternidade.

“A mulher estava sentido muitas dores e informou que estava sangrando, ela não sabia que estava grávida, então rapidamente a deixei na maternidade Barbara Heliodora”, disse o motorista de aplicativo.

Na tarde deste domingo, 19, o motorista recebeu novamente uma corrida para pegar uns passageiros na rua José Pinho no bairro Jardim de Alah, e quando os passageiros entraram encontram o feto no tapete do carro na parte de trás do veículo.

Ao ver a situação, o profissional acionou a Polícia Militar. A área foi isolada para os trabalhos do perito em criminalística, que constatou que a mulher não entrou em trabalho de parto dentro do veículo, mas que o feto foi deixado no local.

O feto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.