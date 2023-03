Justiça do Acre nega pedido para bloquear bens e suspender atividades da Xland Holding

“A Sekuro exerce a atividade de guarda segura por meio da locação de caixas de segurança (cofres). As informações repassadas pela empresa mencionada não condizem com nossas operações, e nosso Departamento Jurídico já está atuando para garantir as devidas reparações. Não temos nenhum envolvimento com as atividades operacionais praticadas pela empresa em pauta. Por fim, cabe destacar que não realizamos qualquer tipo de operação financeira, sendo nossa única atividade a locação de caixas de segurança para que pessoas físicas e jurídicas realizem a guarda de bens de valor”, diz em nota.