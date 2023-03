Marina Silva é internada em Brasília após mal-estar e está em observação

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), 65, foi internada hoje para avaliação em um hospital de Brasília. Ela procurou o atendimento após sentir mal-estar e indisposição. Segundo a assessoria de imprensa de Marina, ela apresentou sintomas de gripe e cancelou a agenda que estava prevista para o período da tarde.

“Testes para covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica.”

A reportagem procurou a assessoria de imprensa do Hospital Brasília, onde a ministra se encontra hospitalizada, e aguarda retorno.

Na agenda oficial de hoje da chefe da pasta do Meio Ambiente estavam previstas quatro reuniões ou audiências entre as 10h e as 15h. Às 19h30, ela participaria de um encontro com os formados do curso de Relações Internacionais da FGV.