Matheus Souza Amorim, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira, 7, após uma denuncia anônima alertar para sua participação no tráfico de drogas na capital acreana.

Uma equipe da ROTAM no combate ao tráfico de drogas localizou o suspeito no bairro Chico Mendes e com ele estava cerca de 5 quilos de entorpecentes.

Após prisão, ele foi levado pra delegacia de Flagrantes para os devidos procedimentos.