“Terror” de Cruzeiro do Sul é preso

Nesta terça-feira, 07, investigadores da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), capturaram um homem, de 26 anos, no bairro 25 de agosto, em Cruzeiro do Sul, pois ele é investigado por ter se envolvido numa série de crimes violentos ocorridos na cidade.

Após uma intensa investigação, a polícia judiciária, agiu energicamente e respondeu de maneira célere a onda de crimes violentos ocorridos nas duas últimas semanas, com a captura de um dos executores da organização criminosa em Cruzeiro do sul.

“O capturado é suspeito de tentar matar um homem e uma mulher grávida no bairro Miritizal, no dia 28 de fevereiro deste ano, juntamente com outra pessoa, que foi presa em flagrante pela Polícia Civil. Ambos são suspeitos de outros crimes violentos, como por exemplo um homicídio ocorrido no final do ano passado, onde a vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo”, explicou o delegado titular do DHPP, Rafael Távora.

A autoridade policial informou ainda que o suspeito preso na semana passada é considerado o segundo na linha sucessória de uma organização criminosa atuante no estado, pois ele é apontado como uma das lideranças da organização criminosa, além de ter envolvimento com diversos crimes, principalmente nos delitos contra a vida ocorridos recentemente”, disse o delegado.