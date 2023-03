Tricolor vence e divide a liderança com o Humaitá e Rio Branco no Estadual

Com dois gols em cada tempo de partida, o Independência estreou com vitória na disputa do Campeonato Acreano 2023. Nesta terça-feira (7), no estádio Florestão, pelo complemento da primeira rodada do grupo A, o Tricolor de Aço superou a Adesg por 4 a 0. Ruanzinho, duas vezes, Tanque e Alex marcaram os gols da vitória tricolor. O placar poderia ser ainda maior, mas o goleiro Edivandro pegou uma penalidade de Tanque no segundo tempo.

Como fica

Com o triunfo, o Independência assumiu, ao lado do Humaitá e Rio Branco, a liderança do grupo A. Os três times somam três pontos ganhos, mas Humaitá apresenta melhor saldo de gols. Por outro lado, a Adesg fica na penúltima colocação sem ponto somado.

Próximos jogos

Os dois clubes retornam a campo na próxima terça-feira (14), no estádio Florestão. A Adesg pega o Andirá, às 17h, e o Independência e Humaitá brigam pela liderança na chave, a partir das 19h.

Jogo

Com mais posse de bola e jogando no campo da Adesg, o Independência não demorou para abrir o placar. O jogador Alex entrou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Ruanzinho, pequena área, só empurrou para a rede do Leão, aos 9 minutos.

Numa jogada individual do atacante Dodô, o Independência quase ampliou, mas a bola passou perto da trave direita. A Adesg apareceu com perigo somente aos 39 minutos, numa bola finalização de Cleyton, mas goleiro Matheus fez grande defesa e evitou o empate do Leão. Refeito do susto, o Independência ampliou a vantagem. Alex cruzou pelo lado direito e Tanque finalizou no alto para fazer 2 a 0.

Mais gols

Na volta do intervalo, a Adesg tentou uma pressão na busca do primeiro gol. No primeiro minuto de bola rolando, Arlisson acertou um bom chute de fora da área e forçou o goleiro Matheus a fazer outra boa defesa.

Numa falha na saída de bola da Adesg, o Independência marcou o terceiro gol. Kleiton tentou sair jogando e perdeu para Tanque, esse servindo Ruanzinho, que, sozinho, empurrou a bola para a rede.

O quarto gol do Tricolor de Aço quase saiu aos 38 minutos. Pablo entrou em velocidade na grande área e foi derrubado, mas Tanque cobrou o pênalti para a defesa do goleiro Edivandro

Nos acréscimos, Alex recebeu a bola em velocidade, invadiu a área e mandou para o fundo das redes.

Súmula

Independência 4 x 0 Adesg

Local: Florestão; 07/03/2023

Árbitro: Antônio Marivaldo (AC)

Assistentes: Antônio Ecídio e Carlos Alberto (AC)

Público: 334

Renda: R$ 3.490,00

Gols: Ruanzinho (2x), Tanque e Alex

Cartões amarelos: Yuri, Kleber, Dodô (IFC), Roberto; Adrisson, Rener e Matheus (Adesg)

Independência: Matheus (Natan); Renan, Kleber (Wesley), Pedro, Yuri (Roberto), Catatau, Dodô (Pablo), Pedrinho, Tanque, Ruanzinho (Edil) e Alex. Técnico: Eric Rodrigues

Adesg: Edivandro; Milhomem (Paulo), Renner, Cleyton, Matheus, Josimar (Bahia), Erick (Adrisson), Matheus Aguiar, Jeferson (Pedro), Chumbinho e Arlison (Aurélio). Técnico: Francisco Roberto