Homem é baleado enquanto lavava roupa no Ramal da Zezé

Kleberson Oliveira Portela, de 34 anos, precisou ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) após ser alvejado com um disparo de arma de fogo na noite deste sábado (25).

O caso aconteceu no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, região do Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo a vítima, ele estava lavando roupa em casa quando chegou um desconhecido e efetuou um tiro em sua mão esquerda.

Socorristas do Samu informaram que a vítima, possivelmente, teve uma fratura, além de apresentar bastante sangramento. O homem ferido afirmou aos policiais que desconhece o suspeito de ter feito o disparo e que “não deve nada para ninguém”.