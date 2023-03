Trabalhador morre ao cair de telhado de residência

Um trabalhador identificado por Leudo César Filho, morreu ao cair do telhado de uma residência localizada no bairro do Bosque, enquanto fazia reparos na tarde deste sábado (25), em Sena Madureira.

De acordo com informações, Leudo era carpinteiro profissional e foi fazer o trabalho na casa vizinha, após chegar do serviço.

Ele caiu de uma altura de aproximadamente 03 metros e morreu antes de receber atendimento médico. Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os socorristas chegaram ao local, só puderam atestar o óbito.