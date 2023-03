Com tendência de elevação, Rio Acre chega a 16,42m na capital na manhã deste domingo

O nível do Rio Acre continua subindo em Rio Branco. Na medição divulgada pela Defesa Civil municipal às 6 horas da manhã deste domingo, 26, o nível do manancial é de 16,42m. Em relação ao nível do rio às 18 horas de ontem, o acréscimo foi de 8 centímetros.

Infelizmente, a previsão da Defesa Civil é de que o nível do rio continue aumentando na capital acreana em razão do alto volume de água que vem da região de Assis Brasil, no Alto Acre, e vai influenciar em Rio Branco.

“Infelizmente a gente não trabalha hoje com a possibilidade de estabilização. Pelos nossos levantamentos a gente trabalha com a hipótese que o rio possa chegar a uma cota máxima entre 16,7 até 17,45m nos próximos dias. Continuamos monitorando a todo instante, acompanhando, mas infelizmente nesse momento é essa a nossa expectativa”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.