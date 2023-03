Homem baleado vai à UPA e foge da unidade de saúde antes de ser levado ao Pronto-Socorro

Ademilton Batista de Amorim Silva, de 33 anos, foi atingido com um tiro de arma de fogo na perna direita. O caso aconteceu no loteamento Boa Vista, localizado no bairro Sobral, em Rio Branco. Ele chegou até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) sozinho.

No entanto, antes de ser levado ao pronto-socorro por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), fugiu da unidade de saúde, ainda com um acesso venoso grudado no braço.

Depois de fugir, teve de ser levado por terceiros ao pronto-socorro devido ao seu estado de saúde ter agravado. Segundo a polícia, o caso tem duas versões. A primeira é de se tratava de uma tentativa de suicídio, mas para a polícia civil, que esteve no PS, ele falou que estava em um tiroteio e tinha sido atingindo na perna, versão que a polícia não acreditou.

Policiais da delegacia de homicídio e proteção à pessoa (DHPP) vão começar investigar o caso.