Mulher é presa em Brasília levando 3 kg de cocaína do Acre no gesso da perna

A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta terça-feira (28), uma mulher que ocultava três quilos de cocaína pura no gesso da perna. Ela estava no aeroporto de Brasília.

A passageira embarcou no Aeroporto Internacional Plácido de Castro, em Rio Branco, com destino a São Luís, no Maranhão, e conexão na capital federal.

Os Policiais Federais desconfiaram da atitude da mulher, cuja história não parecia consistente. Ao desembarcar em Brasília, a passageira foi revistada e presa em flagrante após os policiais encontrarem a cocaína dentro do gesso.

A presa foi encaminhada para a Superintendência Regional de Polícia Federal no Distrito Federal, onde permanece à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas.