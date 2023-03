Presidente Lula quer remarcar viagem à China para segunda semana de abril

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende remarcar viagem para a China para a segunda semana de abril. O petista tem afirmado nos bastidores, segundo assessores do governo, que o ideal seria um embarque no dia 11 do próximo mês.

A sugestão da nova data, porém, precisa ser acatada pelo governo chinês. O Palácio do Itamaraty já consultou autoridades do país para saber se nova data é viável.

A ideia sugerida pelo governo brasileiro é de que o encontro com o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jin Ping, seja no dia 13. A expectativa é de que uma definição seja dada ainda nesta semana.

Fontes do governo afirmam que as equipes que estavam na China ou escaladas para viajar ao país já foram informadas que a missão oficial deve acontecer em duas semanas.

Lula adiou viagem que faria no último final de semana após quadro leve de pneumonia. O embarque estava programado para domingo (26). A equipe médica responsável pela saúde do presidente indicou descanso de aproximadamente dez dias para o tratamento, o que motivou o adiamento.

O petista já queria despachar nesta quarta-feira (29) no Palácio do Planalto, mas a recomendação médica é de que ainda fique em descanso no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência.