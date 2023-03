Flamengo tem o elenco mais valioso do mundo fora da Europa

Se reforçando nos últimos anos com o intuito de conquistar títulos e fazer o time virar uma potência nas américas, o Flamengo chega a 2023 com o elenco mais valioso do mundo fora do continente europeu.

Em levantamento feito pelo Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), o elenco do clube carioca está avaliado em cerca de 264 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,5 bilhão).

Vale destacar que a estatística do CIES Football Observatory também conta jogadores emprestados e atletas que o clube ainda detém algum percentual de venda futura.

No entanto, o valor do elenco rubro-negro está longe de igualar ao do Manchester City, que valendo 1,5 bilhão de euros (cerca R$ 8 bilhões), é o mais valioso do planeta.

Valor de outros clubes brasileiros

Palmeiras: 196 milhões de euros

Corinthians: 166 milhões de euros

Bragantino: 154 milhões de euros

Santos: 141 milhões de euros

Athletico-PR: 135 milhões de euros

Fluminense: 128 milhões de euros

Atlético-MG: 128 milhões de euros

São Paulo: 123 milhões de euros

Fonte: Metrópoles