Brasileiro suspeito de canibalismo será extraditado para a Holanda

O mineiro Begoleã Mendes Fernandes, preso em janeiro deste ano, será extraditado para a Holanda. Ele foi detido na cidade de Lisboa, Portugal, suspeito de matar outro brasileiro em Amsterdam. Na mala dele foram encontrados pedaços de carne supostamente humana.

De acordo com a imprensa holandesa, o jovem de 26 anos deve desembarcar na Holanda ainda neste mês. No entanto, a polícia local não pode confirmar a data. Assim que chegar ao país, Begoleã será interrogado.

De acordo com a Polícia da Holanda, Alan Lopes foi encontrado morto no domingo, dentro de casa, em Amsterdam. Testemunhas informaram ter ouvido uma discussão dentro do local no início da noite.

“Uma vez no local, os policiais encontraram um corpo que se acredita claramente ter morrido como resultado de um crime violento grave. Especialistas, incluindo investigadores forenses, estiveram no local e conseguiram vestígios. O detetive falou com várias testemunhas, mas ainda está investigando o caso”, diz comunicado da corporação.

Fonte: Metrópoles