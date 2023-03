Gianni Infantino é reeleito presidente da Fifa e promete criar mais competições

Ao longo dos últimos sete anos, Infantino alterou a paisagem do futebol mundial. No movimento mais notório, ampliou o número da participantes da Copa do Mundo masculina de 32 para 48 seleções – houve uma tentativa de fazer isso já para a edição de 2022, no Catar, mas a novidade só vai estrear em 2026, nos EUA, México e Canadá.