Em Rio Branco, custo da cesta básica tem redução em fevereiro

A Secretaria de Estado de Planejamento do Acre (Seplan), por meio do Departamento de Estudos, Pesquisas e Indicadores (Deepi), divulga a pesquisa do custo da cesta básica realizada em Rio Branco em fevereiro.

No período, o custo total da cesta básica alimentar para um indivíduo foi de R$ 514,33. Dessa forma, comparando os resultados da pesquisa com o mês anterior, constatou-se queda no valor total da cesta de -2,40%.

O tomate (-9,68%) e a manteiga (-3,81%) foram os itens com maior redução de preços em relação a janeiro, enquanto o arroz (4,92%) e a mandioca (2,77%) apresentaram maior aumento.

Os dados foram coletados em 61 estabelecimentos comerciais, compostos por mercados varejistas de grande, médio e pequeno porte, açougues e panificadoras, distribuídos em 40 bairros de Rio Branco.

O tempo de trabalho necessário para um trabalhador adquirir os produtos da cesta básica de alimentos foi de aproximadamente 86 horas e 54 minutos, cerca de 2 horas e 7 minutos a menos em relação ao tempo necessário medido no mês de janeiro.

Para saber mais informações sobre acesse Relatório Cesta Básica Fevereiro 2023.