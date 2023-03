José Mayer se revolta com a Globo após recado de Christiane Torloni

O ator José Mayer mandou um recado para a atriz Christiane Torloni após a artista citá-lo ao vivo no “Encontro”, programa matinal da Globo. O momento repercutiu, pois a apresentadora Patrícia Poeta aparentemente cortou a artista após o nome do ator ser mencionado. Torloni participou da atração na terça-feira, 14, para homenagear o autor Manoel Carlos, que completou 90 anos. A atriz contracenou com José em “Mulheres Apaixonadas” (2003), novela em que viveu Helena, e citou o ator ao comentar sobre os galãs da trama. “Eu sei que o Zé está passando por um momento de saúde complicado. Espero que ele supere e já, já volte também à cena”, declarou Torloni. Patrícia ignorou o comentário feito pela atriz e, rapidamente, falou: “Maneco, então fica aqui a nossa homenagem para você. Feliz aniversário”. Após esse aparente corte da apresentadora, o ator se manifestou nas redes sociais.

“Querida Torloni,apesar do desrespeito desta nefasta empresa, seu carinho aqueceu meu exausto coração”, escreveu José no Instagram. O contrato do ator com a Globo chegou ao fim em 2018. Antes disso, ele ficou cerca de um ano afastado por causa de uma denúncia de assédio sexual feita por uma figurinista que trabalhava na emissora. O artista tinha 35 anos de casa e somava mais de 40 trabalhos na TV, sendo que em muitos deles assumiu o papel de galã. Em fevereiro deste ano, José foi internado no Rio de Janeiro para tratar um problema de pulmão. Na ocasião, ele falou em um áudio enviado ao “Balanço Geral”, da Record TV, que tinha esperança de sair do hospital com “uma nova chance de prolongar a vida boa que tem tido com sua família e amigos”. O ex-galã da Globo possui uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, das vias respiratórias e dos pulmões.

Fonte: Jovem Pan