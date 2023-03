Sextorsion: preso trio que extorquia vítimas para não vazar imagens íntimas

Três integrantes de uma associação especializada na prática de extorsão de valores, sob a ameaça de expor fotos e vídeos sexuais das vítimas na internet, foram presos, nesta quinta-feira (16/3), na cidade de Patos de Minas, em Minas Gerais (MG). A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão na cidade, com apoio da Polícia Civil mineira.

Os criminosos se utilizavam de falsos perfis de mulheres atraentes nas redes sociais para estimular as vítimas a mandarem mensagens e imagens íntimas. Com a posse desse material, os cibercriminosos exigiam, em troca da não divulgação do conteúdo íntimo, quantias expressivas em dinheiro, por meio de PIX ou criptomoedas (ativos virtuais).

A investigação teve início após um morador de 68 anos do DF ser enganado pelo grupo. Durante os mandados de busca e apreensão, foram identificados dois homens, de 24 e 31 anos, e uma mulher, de 27.

O grupo poderá responder pela prática dos crimes de associação criminosa, falsa identidade, extorsão majorada e lavagem de capitais. A pena pode chegar aos 29 anos de prisão.