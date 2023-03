Governo divulga resultado final do concurso da Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 17, o resultado final do concurso público para provimento de vagas para os cargos de perito criminal, perito médico-legista, agente de polícia, auxiliar de necropsia, delegado e escrivão do quadro da Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC).

Ao todo, foram classificados 153 candidatos, com 116 agentes, 12 delegados, 16 peritos de diferentes áreas e 9 escrivães. Os futuros servidores já passaram pela Academia de Polícia e foram classificados para a última etapa do certame.

Quando houver a convocação, os novos servidores irão atuar em Rio Branco, Brasileia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Tarauacá.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso junto à Polícia Civil, por meio dos números (68) 3224-7010 e (68) 3224-0024, ou por meio do correio eletrônico [email protected]

Diário Oficial