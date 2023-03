Dupla em motocicleta ataca homem a tiros na cidade de Senador Guiomard

Na noite deste sábado, 04, dois homens não identificados que trafegavam em uma motocicleta modelo Fan, de cor preta, atacaram um morador do bairro Amoty Pascoal, localizado no município de Senador Guiomard a tiros.

De acordo com informações, a vítima identificada pelo nome de Jocirlei Alves Albuquerque, de 24 anos, estava sentado em frente a residência dele quando os dois homens passaram na motocicleta barulhenta, no final da rua retornaram e quando passavam novamente por Jocirlei efetuaram quatro tiros na direção da vítima que foi atingida nas duas pernas. Em seguida, a dupla efetuou quatro outros tiros para cima e mais quatro na saída do bairro.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhada ao Hospital Ary Rodrigues, onde foi avaliada a necessidade ou não de ser transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima não tem passagem pela polícia e também não integra nenhuma facção criminosa. As investigações já foram iniciadas objetivando identificar e prender os criminosos.