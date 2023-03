Eletricista fica ferido após quadro de energia do Via Verde Shopping explodir

O eletricista Izael Inácio da Silva, de 46 anos, ficou gravemente ferido na noite deste sábado, 5, após a explosão do quadro de energia do Via Verde Shopping.

O profissional fazia manutenção no local quando um curto-circuito fez o quadro explodir. A vítima teve queimaduras de primeiro e segundo graus com braços, mãos e a face sendo afetados.

Ele foi resgatado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado às pressas para o Pronto-Socorro de Rio Branco. Não se sabe a o homem trabalhava para Energisa ou ao Shopping.