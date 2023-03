Deputado tenta minimizar operação Ptolomeu e é chamado de caloteiro

O deputado Afonso Fernandes (PL) passou por mais uma situação vexatória na tribuna da Assembleia Legislativa quando resolveu minimizar os desdobramentos da terceira fase da Operação Ptolomeu, da Polícia Federal, que ocorreu na semana passada e afastou secretários e servidores públicos de seus cargos.

“Não da para discutir o sexo dos anjos porque temos que ter cautela. Não tem nenhum réu ainda”, disse o parlamentar.

Com a falta do deputado, dezenas de servidores da saúde começaram a fazer coro na galeria da Aleac e chamou o Afonso de “caloteiro”. “Paga o trabalhador”, bradaram os servidores.

O constrangimento foi tamanho que o restante do discurso do deputado foi “engolido” com gritos dos servidores que bradavam “Red Pontes”, empresa terceirizada pertencente a família do deputado, que não paga os trabalhadores há meses.

Foto: Sérgio Vale