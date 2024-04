Homem de 36 anos é assassinado em área de mata no Conjunto Universitário

Por Davi Sahid

Tibério Ramos de Carvalho, 36 anos, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, 26, em uma área de mata no final da Rua Presbiteriana, no Conjunto Universitário 3, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, Tibério, conhecido por seu envolvimento com drogas, estava caminhando com um amigo pela Rua Presbiteriana quando ambos entraram em uma área de mata próxima à Estrada da Penal. No local, foram surpreendidos por dois homens em uma motocicleta, que aparentemente estavam esperando por Tibério.

Um dos agressores, armado, disparou cinco vezes contra Tibério, atingindo-o no braço direito, no tórax e na cabeça, enquanto seu amigo escapou ileso. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Os moradores da região, alertados pelos tiros, chamaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado, mas, ao chegar, os paramédicos apenas puderam confirmar a morte de Tibério.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os Militares colheram informações e fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrado.

Após o término da perícia o corpo de Tibério foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia não soube informar a motivação do crime e acredita que Tibério possa ter sido vítima de uma emboscada.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da delegacia especializada.